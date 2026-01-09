Oggi, a Ponte in Valtellina, si terrà la riunione dei soci di Melavì per individuare il liquidatore, segnando una fase finale della società. Fondata nel 2013 dalla fusione di tre cooperative locali, Melavì ha rappresentato un importante esempio di cooperazione nel settore melicolo valtellinese. La decisione di procedere alla liquidazione conclude un percorso che ha caratterizzato la storia agricola della zona.

Ponte in Valtellina (Sondrio), 9 gennaio 2026 – C’era una volta Melavì. Sede a Ponte in Valtellina, nacque nel 2013 dalla fusione di tre storiche cooperative melicole valtellinesi - Ponte, Villa di Tirano e Tovo Sant’Agata. Obiettivo: acquisire, come unico soggetto “gestore” del comparto, maggiore visibilità e promuovere le mele valtellinesi rilanciando un progetto di cooperazione nel campo agricolo le cui radici affondavano addirittura agli anni Cinquanta. Verso la liquidazione. C’era una volta perché siamo ormai alle battute finali: oggi alle 17 a Villa di Tirano i soci si riuniranno per individuare la o le figure cui affidare la liquidazione della società. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Melavì verso la chiusura: oggi riunione dei soci per individuare il liquidatore

Leggi anche: Ucraina, oggi a Parigi la riunione dei Volenterosi: c’è anche Meloni – La diretta

Leggi anche: Presidio dei lavoratori ex Ilva, riaperta la Guido Rossa. Oggi il corteo in centro. Il ministro Urso: “Nessun piano di chiusura per Genova e Novi” | Video

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Melavì verso la liquidazione tinyurl.com/23db3jwc - facebook.com facebook