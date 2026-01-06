Oggi a Parigi si svolge una riunione della Coalizione dei Volenterosi per l’Ucraina, presso il Palazzo dell’Eliseo. Alla sessione, iniziata alle 14, partecipa anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un contesto di incontri dedicati alla politica estera e alla cooperazione internazionale. La riunione rappresenta un momento di confronto tra i paesi coinvolti nel supporto all’Ucraina, con attenzione alle strategie condivise.

Nuova riunione a Parigi, al Palazzo dell’Eliseo, della Coalizione dei Volenterosi per l’ Ucraina. Al vertice, che prende il via alle 14 di oggi 6 gennaio, presente anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ieri ha tenuto un vertice con i vicepremier Salvini e Tajani sulla politica estera. Proseguono intanto sul campo in Ucraina i bombardamenti. Ecco tutte le notizie sul conflitto di oggi 6 gennaio in diretta. Guerra in Ucraina e riunione dei Volenterosi, le news in diretta del 6 gennaio Inizio diretta: 060126 07:00 Fine diretta: 060126 23:45 09:05 060126 Governatrice di Ivano-Frankivsk: "Putin vuole spingerci a scappare all'estero" “ L’Ucraina è parte integrante dell’Europa: adesso più che mai. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, oggi a Parigi la riunione dei Volenterosi: c’è anche Meloni – La diretta

Leggi anche: Ucraina, Meloni il 6 gennaio a Parigi per riunione dei Volenterosi

Leggi anche: Ucraina, Meloni a Parigi il 6 gennaio per riunione volenterosi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ucraina, Meloni a Parigi il 6 gennaio per riunione volenterosi; Usa: chiamata con Kiev, Londra, Berlino e Parigi su nuovi step per la pace; Kiev, massiccio attacco russo nella notte con 61 droni. A Parigi oggi vertice dei Volenterosi - Aggiornamento del 06 Gennaio delle ore 07:28; Guerra Ucraina Russia, oggi vertice dei Volenterosi a Parigi: ci sarà Meloni. LIVE.

Ucraina, oggi il vertice dei Volenterosi a Parigi, attesa Meloni - Gli stati europei riuniti nella coalizione dei "Volenterosi" per sostenere l'Ucraina incontrano oggi a Parigi gli emissari americani per una riunione che mira a far emergere la "convergenza" sulle gar ... ansa.it