Presidio dei lavoratori ex Ilva riaperta la Guido Rossa Oggi il corteo in centro Il ministro Urso | Nessun piano di chiusura per Genova e Novi | Video

Ilsecoloxix.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua la protesta dei dipendenti dell’azienda, ancora in attesa di notizie sul loro futuro occupazionale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Presidio dei lavoratori ex Ilva, riaperta la Guido Rossa. Oggi il corteo in centro. Il ministro Urso: “Nessun piano di chiusura per Genova e Novi” | Video

