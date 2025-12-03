Presidio dei lavoratori ex Ilva riaperta la Guido Rossa Oggi il corteo in centro Il ministro Urso | Nessun piano di chiusura per Genova e Novi | Video
Continua la protesta dei dipendenti dell’azienda, ancora in attesa di notizie sul loro futuro occupazionale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
News recenti che potrebbero piacerti
Perrini tra i lavoratori in presidio: “In questo momento non mi interessa il partito di cui sono esponente, io difenderò sempre i dipendenti. Prendano delle decisioni”. - facebook.com Vai su Facebook
#Livorno, stamani #sciopero e presidio dei lavoratori #Pierburg. L'iniziativa è stata allestita nell'ambito della proclamazione dello sciopero indetto a livello europeo di tutti gli stabilimenti del gruppo #FIOM Vai su X
Presidio dei lavoratori ex Ilva, riaperta la Guido Rossa. Domani il corteo in centro. Il ministro Urso: “Nessun piano di chiusura per Genova e Novi” - Genova – Ancora disagi al traffico nel ponente del capoluogo ligure per il presidio dei lavoratori dell’ex Ilva (qui le ultime notizie sulla loro vertenza): la polizia Locale ha chiuso poco prima ... Scrive ilsecoloxix.it
I lavoratori dell’ex ILVA di Genova temono di perdere tutto - Il governo ha ipotizzato di spostare gran parte della produzione a Novi Ligure, sono ricominciate grosse proteste ... ilpost.it scrive
Ex Ilva Genova, il presidio non si ferma: il Ponente ancora bloccato mentre i sindacati preparano lo sciopero generale - Genova ancora bloccata dal presidio ex Ilva: ponente isolato, nuovi cortei possibili e sciopero generale domani in attesa del vertice decisivo di venerdì a Roma. Segnala ligurianotizie.it
Manifestazioni ex Ilva, la gente di Cornigliano in piazza: "Basta disagi" - Terzo giorno consecutivo di manifestazione e presidio fisso a Cornigliano, continua la lotta dei lavoratori Ex Ilva contro il piano del Governo per il rilancio dell'azienda siderurgica. Secondo primocanale.it
Ex Ilva, terzo giorno di presidio dei lavoratori a Genova - Terzo giorno consecutivo di presidio dei lavoratori ex Ilva a Genova contro il piano del governo che riduce la produzione nello stabilimento siderurgico di Cornigliano dove all'ingresso è in corso l'a ... Secondo ansa.it
Terzo giorno di presidi dei lavoratori ex Ilva, cortei a Genova - "Mi hanno confermato che la cifra per la fornitura (dell'acciaio destinato alla zincatura, ndr) oscilla intorno ai 15 milioni: i fondi ci sono ma esiste un problema con la legge europea che non consen ... ansa.it scrive