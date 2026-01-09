MCZ introduce Feel, la nuova stufa a pellet canalizzata pensata per ambienti di dimensioni compatte. Ideale per garantire un riscaldamento efficace, combina elevate prestazioni a un controllo intelligente, offrendo una soluzione efficiente e discreta per gli spazi ristretti.

MCZ amplia la propria proposta per il riscaldamento domestico con Feel, la nuova stufa a pellet canalizzata progettata per garantire prestazioni ottimali anche in ambienti con spazi ridotti. Compatta, flessibile nell’installazione e avanzata sul piano tecnologico, Feel nasce per chi cerca una soluzione efficiente e contemporanea, capace di distribuire calore in più stanze senza rinunciare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - MCZ presenta Feel: la stufa a pellet canalizzata pensata per spazi ridotti, prestazioni elevate e controllo smart

