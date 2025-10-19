Stufa a pellet prende fuoco | il fumo invade la cantina
Una stufa a pellet che prende fuoco nel piano interrato e il locale interamente invaso dal fumo. È stata una mattinata impegnativa quella di ieri, sabato 18 ottobre, per i vigili del fuoco di Merano che sono intervenuti per spegnere un incendio in una cantina di un’abitazione privata in via. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Stufa a pellet prende fuoco in una cantina (FOTO): vigili del fuoco in azione per spegnere il rogo - Momenti di paura questa mattina (sabato 18 ottobre) a Merano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti all'interno di una cantina aveva preso fuoco una parte di una stufa di pellet. Secondo ildolomiti.it
