EIKO 365 by MCZ | la stufa a pellet che scalda d’inverno e rinfresca d’estate

EIKO 365 by MCZ è una stufa a pellet innovativa progettata per offrire comfort tutto l’anno. In inverno riscalda efficacemente gli ambienti, mentre in estate raffredda con la stessa praticità. Un dispositivo versatile che integra funzioni di riscaldamento e raffrescamento, semplificando l’abitare quotidiano e migliorando l’efficienza energetica della casa. Una soluzione moderna per vivere gli spazi in modo confortevole e sostenibile, in ogni stagione.

Un solo prodotto, tutto l'anno. È questa la promessa di EIKO 365 by MCZ, una novità che punta a cambiare il modo in cui viviamo il comfort domestico: la prima stufa a pellet capace di combinare riscaldamento e raffrescamento in un unico apparecchio. Un'idea semplice (un solo dispositivo per due esigenze) resa possibile da un

D'inverno ti accoglie con il tepore del fuoco. D'estate rinfresca ogni angolo della casa. È EIKO 365, la prima stufa a pellet di MCZ Group pensata per tutte le stagioni. In modalità riscaldamento, grazie alla tecnologia Core, garantisce una f

