Campari maxi-sequestro della Finanza | Evasione da oltre 5 miliardi Congelato un pacchetto di azioni da 1 miliardo e 200 milioni
Il colosso della?red passion? che ispira il brand del beverage, finisce nei guai per una presunta frode fiscale, in seguito a una verifica avviata dopo il 2019, quando la Davide. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il provvedimento di sequestro è stato firmato dal gip di Monza nell'ambito di una indagine in cui si ipotizza il reato di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" - facebook.com Vai su Facebook
Campari, indagine per evasione fiscale: maxi sequestro da oltre un miliardo in azioni - I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano, su disposizione della procura di Monza, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip di Monza per ... Scrive msn.com
Campari, la finanza sequestra 1,2 miliardi in azioni: il caso della Exit Tax - I finanzieri del comando provinciale di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Monza, per un ... Come scrive iltempo.it
Stangata su Campari della Guardia di Finanza: sequestrato 1,2 miliardi alla holding di famiglia. I sospessi sulla maxi evasione sulla exit tax - Il provvedimento, disposto dalla Procura di Monza ed eseguito dalla Finanza di Milano, riguarda Lagfin, la società lussemburghese che controlla il gruppo. Secondo msn.com