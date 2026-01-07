**Svizzera | Mattarella venerdì a Martigny per cerimonia in memoria vittime**

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente venerdì 9 gennaio a Martigny per partecipare a una cerimonia ufficiale dedicata alla memoria delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. L’evento rappresenta un momento di commemorazione e rispetto, nel rispetto delle vittime e delle loro famiglie.

#Tg2000, #7gennaio 2026 - ore 12 #CransMontana #Lutto #Svizzera #Capodanno #Ucraina #Macron #Meloni #Zelensky #Volenterosi #Trump #Groenlandia #Venezuela #Caracas #Maduro #Mattarella #Bologna #Maltempo #PapaLeoneXIV #Concistoro #T x.com

#CransMontana "C'erano abbastanza uscite di emergenza per il numero di clienti richiesto", dice il sindaco. Venerdì in Svizzera la cerimonia in ricordo delle vittime, presente Mattarella, e a Roma, nel pomeriggio, la messa di suffragio voluta dalla premier Me - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.