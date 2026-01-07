**Svizzera | Mattarella venerdì a Martigny per cerimonia in memoria vittime**

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente venerdì 9 gennaio a Martigny per partecipare a una cerimonia ufficiale dedicata alla memoria delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. L’evento rappresenta un momento di commemorazione e rispetto, nel rispetto delle vittime e delle loro famiglie.

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, venerdì prossimo, 9 gennaio, sarà presente a Martigny alla cerimonia ufficiale in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana.

