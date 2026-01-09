Oggi a Crans-Montana si svolge una cerimonia ufficiale in memoria delle vittime della strage, alla presenza di importanti rappresentanti internazionali, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente italiano Sergio Mattarella. La commemorazione coinvolge anche tre consiglieri federali e altre ventotto delegazioni, sottolineando l’importanza di un momento di riflessione collettiva e solidarietà.

(Adnkronos) – Tre consiglieri federali, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente italiano Sergio Mattarella e altre ventotto delegazioni internazionali. Sono alcuni dei partecipanti alla cerimonia di oggi a Martigny, in omaggio alle 40 vittime – di cui sei italiane – dell'incendio di Crans-Montana nella notte di Capodanno. La Confederazione sarà rappresentata dal suo presidente . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Strage Crans-Montana, oggi i funerali in diretta delle 5 vittime italiane e il minuto di silenzio nelle scuole

Leggi anche: Strage Crans-Montana, oggi i funerali delle vittime italiane a Milano, Roma, Bologna e Lugano. Le news in diretta

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Le 5 vittime rientrate nelle loro città: a Milano 3 feriti sono «gravi». Il 7 gennaio funerali di Minghetti, Tamburi, Barosi e Costanzo, l'8 quelli di Galeppini; La strage di Crans-Montana, è il tempo di restare uniti nel dolore; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Incendio Crans-Montana, la Procura di Roma apre un'inchiesta: Autopsia sulle vittime italiane - A Roma si celebra una messa in suffragio delle vittime. Meloni: momento di unità nazionale.

Strage di Crans-Montana, oggi cerimonia in ricordo delle vittime con Macron e Mattarella - Tre consiglieri federali, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente italiano Sergio Mattarella e altre ventotto delegazioni internazionali. adnkronos.com