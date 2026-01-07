Anche in Sicilia domani una minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’incendio di Crans Montana

Domani, 8 gennaio, in Sicilia si terrà un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’incendio di Crans Montana. Contestualmente, riprendono le attività scolastiche dopo la pausa natalizia, come previsto dal calendario regionale. Questa giornata rappresenta un momento di riflessione e di ritorno alla normalità per studenti e cittadini, nel rispetto della memoria e delle tradizioni regionali.

Da calendario regionale domani 8 gennaio riprendono le lezioni anche in Sicilia, dopo la pausa natalizia. Alcune scuole hanno deliberato il rientro già per il 7 gennaio.

Tragedia di Crans-Montana, un minuto di silenzio nelle scuole siciliane - E domani, al riavvio delle lezioni dopo le festività natalizie, saranno ricordati nelle aule siciliane i 40 morti e 121 feriti della tragedia di Crans- tempostretto.it

Tragedia di Crans Montana, l’8 gennaio un minuto di silenzio anche nelle scuole siciliane - L'8 gennaio anche le scuole siciliane osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio ... msn.com

