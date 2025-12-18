MasterChef Italia su Sky e NOW | ultimi Live Cooking e Creative Test per la Masterclass
Il countdown è iniziato: giovedì 18 dicembre, i giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli si sfideranno negli ultimi Live Cooking e Creative Test di MasterChef Italia su Sky e NOW. Un’ultima occasione per conquistare il grembiule bianco e avvicinarsi alla fase finale del talent culinario, tra passione, talento e sfide emozionanti. Non perdere questa spettacolare anteprima della grande finale!
Giovedì 18 dicembre i giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli decidono gli ultimi grembiuli bianchi prima della fase decisiva del talent culinario. Nel corso della prima serata, già otto persone hanno realizzato il proprio sogno di indossare il grembiule bianco con su cucito il proprio nome. Ora a MasterChef Italia - nella seconda serata attesa per giovedì 18 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW - altri cuochi amatoriali avranno la preziosissima chance di conquistare il trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli negli ultimi Live Cooking. A loro il compito di valutare i piatti dei nuovi aspiranti concorrenti, decidendo se meriteranno o meno di entrare nella Masterclass. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Leggi anche: LIVE Spagna-Italia, Amichevole basket femminile in DIRETTA: test di lusso tra argento e bronzo degli ultimi Europei
Leggi anche: LIVE Italia-Giappone, Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA: test di lusso per le azzurre
Dall'11 dicembre riapre la cucina di MasterChef; Masterchef 2025 in tv su Sky e Now: dove vedere le puntate in diretta e in streaming e tutte le novità; MasterChef Italia 15 al via: quando inizia e come vedere in TV e streaming lo show; MasterChef Italia al via: nuovi meccanismi, premi inaspettati e... tutti in Norvegia.
MasterChef Italia 15 al via: quando inizia e come vedere in TV e streaming lo show - La nuova edizione del popolare cooking show riparte e, come al solito, sarà disponibile in esclusiva su Sky oltre che su NOW, attivando il Pass ... hdblog.it
Masterchef Italia 15 le anticipazioni del 18 dicembre: Creative Test per formare la Masterclass - Masterchef Italia 15 secondo appuntamento del 18 dicembre tra ultime selezioni e i Creative Test per definire la Masterclass ... msn.com
MasterChef, ultima chiamata per la Masterclass: Live Cooking e Creative Test di stasera - Cosa succede stasera nella seconda e ultima puntata dei Live Cooking di MasterChef Italia 15, edizione 2025726? style.corriere.it
MasterChef Italia. ZØMB · FASHION ICON. Questi siamo. Raga ci vediamo domaniii #MasterChefIt - facebook.com facebook
Goals: trovare qualcuno che ti guardi come il marito di Dounia. #MasterChefIt x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.