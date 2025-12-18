MasterChef Italia su Sky e NOW | ultimi Live Cooking e Creative Test per la Masterclass

Il countdown è iniziato: giovedì 18 dicembre, i giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli si sfideranno negli ultimi Live Cooking e Creative Test di MasterChef Italia su Sky e NOW. Un’ultima occasione per conquistare il grembiule bianco e avvicinarsi alla fase finale del talent culinario, tra passione, talento e sfide emozionanti. Non perdere questa spettacolare anteprima della grande finale!

Giovedì 18 dicembre i giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli decidono gli ultimi grembiuli bianchi prima della fase decisiva del talent culinario. Nel corso della prima serata, già otto persone hanno realizzato il proprio sogno di indossare il grembiule bianco con su cucito il proprio nome. Ora a MasterChef Italia - nella seconda serata attesa per giovedì 18 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW - altri cuochi amatoriali avranno la preziosissima chance di conquistare il trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli negli ultimi Live Cooking. A loro il compito di valutare i piatti dei nuovi aspiranti concorrenti, decidendo se meriteranno o meno di entrare nella Masterclass. 🔗 Leggi su Digital-news.it

