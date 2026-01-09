MasterChef Italia 15 | fatali i tacos e la marinatura l' incontro con gli eliminati

Nel corso di MasterChef Italia 15, le sfide culinarie hanno messo alla prova i concorrenti, portando all'eliminazione di Antonio e Gaetano. La serata ha visto protagonisti i tacos e la marinatura, elementi cruciali nelle prove. In questo articolo, analizziamo gli sviluppi e le reazioni degli eliminati, offrendo un approfondimento sulle dinamiche della competizione e le scelte dello Chef Barbieri.

Quattro chiacchiere con gli eliminati della scorsa serata, Antonio e Gaetano, traditi da Tacos e la prova della marinatura fortemente voluta dallo Chef Barbieri. La competizione si sta facendo serrata a MasterChef Italia per i 16 cuochi amatoriali rimasti. Lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy continua ad assottigliare le sue fila in un percorso che porterà uno solo al vertice. Dopo una Mystery Box che ha messo alla prova i concorrenti con la cottura in crosta di argilla, è stato il momento di un Invention Test che ha visto protagonista lo Chef Barbieri e la marinatura della carne: una preparazione che, dopo aver riposato per un'intera notte, è risultata letale per Gaetano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

MasterChef Italia 15, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni; MasterChef Italia 15, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni.

