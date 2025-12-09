MasterChef Italia diventa adolescente fra contaminazioni e divertimento | incontro con i giudici chef
Sono sempre più a loro agio fra cazzeggio e serie considerazioni sulla ricchezza della cucina italiana. Abbiamo incontrato i tre chef e giudici di Masterchef quindicesima edizione, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Sky tutti i grandi show in esclusiva su NOW, da Bruno Barbieri a Pechino Express e MasterChef Italia
MasterChef Italia 15° edizione: giudici, concorrenti e tutte le novità
MasterChef Italia 15: torna il talent show culinario più amato dagli italiani
Antonino Cannavacciuolo, star di MasterChef Italia, abbraccia la tradizione, la innova e la restituisce in modo sorprendente. Ed è venuto da noi a dirci come si fa #LCIdal1929 - facebook.com Vai su Facebook
MasterChef Italia diventa adolescente fra contaminazioni e divertimento: incontro con i giudici chef - Sono sempre più a loro agio fra cazzeggio e serie considerazioni sulla ricchezza della cucina italiana. Da comingsoon.it
