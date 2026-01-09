Masterchef 15 concorrenti che escono per andare a ballare inaspettati aspiranti chef tra i peggiori ed eliminazioni a sorpresa | tutto sull’ultima puntata

L'ultima puntata di Masterchef Italia ha offerto un mix di sorprese e colpi di scena, con concorrenti che si sono trovati a uscire per andare a ballare e eliminazioni inaspettate. Tra momenti di tensione e cambi di fronte, il programma ha mantenuto alta l'attenzione del pubblico, raggiungendo una media di circa 900mila spettatori in Total Audience. Disponibile in streaming su NOW, la serata ha regalato emozioni e novità nel percorso dei partecipanti.

Sorprese, rivelazioni “scottanti”, migliori che rapidamente scivolano tra i peggiori. L’ultima puntata di Masterchef Italia, che in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand – ha raggiunto una media serata di 900mila spettatori in Total Audience, è un saliscendi di emozioni con due eliminazioni in parte inaspettate. La gara entra nel vivo con una mistery box inedita: la cottura in argilla. I concorrenti si trasformano così in attenti scalpellini: devono “rompere la crosta” e svelare cosa c’è all’interno, se pesce, carne o un mix mari e monti. Nel corso della prima prova c’è tempo anche per qualche rivelazione che lascia tutti, compresi i tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, di stucco: tre insospettabili, Niccolò, Matteo Lee e Matteo Rinaldi, sono andati a ballare e hanno fatto sfoggio in pista di qualche (discutibile) passo di danza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Masterchef 15, concorrenti che escono per andare a ballare, inaspettati aspiranti chef tra i peggiori ed eliminazioni “a sorpresa”: tutto sull’ultima puntata Leggi anche: Masterchef 15 tra “tradizione e innovazione”: torna il cooking show di Sky (e tra gli aspiranti chef c’è anche un 92enne) Leggi anche: Tra i concorrenti un invidiabile over 90 e un dentista pronto a tutto per vincere "MasterChef 15" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Barbieri fa piangere un concorrente: “È il piatto più bello visto in 15 anni”. A “MasterChef 15” sgambetti tra concorrenti e due pesanti eliminazioni: le pagelle della quinta puntata - A MasterChef 15 Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri hanno deciso di aumentare l’indice di difficoltà delle prove culinarie. iodonna.it

