MasterChef 15 è appena iniziato e ha già mostrato tutto il suo carattere fatto di cibo, competizione e varia umanità. Nella prima puntata, Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo non si sono fatti commuovere dalle storie strappalacrime degli aspiranti concorrenti, basandosi solamente sulla loro creatività culinaria. Ad affiancarli nella selezione, il gradito ritorno della volitiva cheffa Chiara Pavan, sempre pronta a incoraggiare i futuri talenti della cucina. Il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, in onda ogni Giovedì alle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW, è sempre disponibile on demand su Sky Go.

Tra i concorrenti un invidiabile over 90 e un dentista pronto a tutto per vincere "MasterChef 15"