Chissà se quest’anno qualcuno proverà a riproporre il virale “ prosciutto e melone ” di Rachida, ancora oggi, dopo undici anni, uno dei video più condivisi di Masterchef. O se ci saranno scontri al vetriolo come quelli tra Alessia e Mary della scorsa edizione. O, ancora, se la spaventosa prova dessert con Iginio Massari farà capitolare qualche aspirante chef. La nuova edizione di Masterchef Italia, al via dall’11 dicembre su Sky Uno e su Now, è pronta a partire. I tre (veterani) giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ormai consolidati alla guida del programma, sono già seduti sui loro tre sgabelli per assaggiare i piatti dei nuovi aspiranti chef. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Masterchef 15 tra “tradizione e innovazione”: torna il cooking show di Sky (e tra gli aspiranti chef c’è anche un 92enne)