Martinelli si comporta male contro l'infortunato Bradley Neville | Dovevano dargli una lezione
Durante la partita tra Arsenal e Liverpool, Martinelli è stato protagonista di un comportamento discutibile nei confronti di Bradley, infortunato nei minuti di recupero. Neville ha commentato come, secondo lui, sarebbe stato opportuno intervenire per insegnare una lezione al giocatore. Questo episodio ha suscitato diverse opinioni sul rispetto tra calciatori e sulla gestione delle situazioni di gioco delicate.
Gabriel Martinelli è stato autore di un gesto tutt'altro che sportivo nei minuti di recupero di Arsenal-Liverpool nei confronti di Bradley, che aveva riportato un infortunio. Il calciatore, dopo feroci polemiche, si è scusato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
