Martinelli si comporta male contro l'infortunato Bradley Neville | Dovevano dargli una lezione

Da fanpage.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Arsenal e Liverpool, Martinelli è stato protagonista di un comportamento discutibile nei confronti di Bradley, infortunato nei minuti di recupero. Neville ha commentato come, secondo lui, sarebbe stato opportuno intervenire per insegnare una lezione al giocatore. Questo episodio ha suscitato diverse opinioni sul rispetto tra calciatori e sulla gestione delle situazioni di gioco delicate.

Gabriel Martinelli è stato autore di un gesto tutt'altro che sportivo nei minuti di recupero di Arsenal-Liverpool nei confronti di Bradley, che aveva riportato un infortunio. Il calciatore, dopo feroci polemiche, si è scusato. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Enrico muore a 25 anni durante una vacanza con amici, disposta l’autopsia: “Si è sentito male all’improvviso”

Leggi anche: Chivu non ha mezzi termini e boccia l’Inter vista contro il Kairat: “È stata una vera lezione”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

martinelli comporta male controMartinelli si comporta male contro l’infortunato Bradley, Neville: “Dovevano dargli una lezione” - Gabriel Martinelli è stato autore di un gesto tutt'altro che sportivo nei minuti di recupero di Arsenal- fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.