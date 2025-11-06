Chivu non ha mezzi termini e boccia l'Inter vista contro il Kairat | È stata una vera lezione

6 nov 2025

Cristian Chivu è duro a fine Inter-Kairat, poco o nulla è piaciuto al tecnico nerazzurro: "Evidentemente la colpa è stata mia, non ho trasmesso attenzione ai giocatori. Per me è stata una vera lezione da cui imparare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

