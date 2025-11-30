Marito e moglie trovati morti in casa con ferite di arma da taglio

Un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati trovati morti a Firenze nella loro casa con ferite compatibili con un'arma da taglio. L'abitazione è situata in via Orsini. L'uomo aveva 74 anni, la moglie 68 anni. Sul posto i carabinieri che stanno accertando la dinamica. Al momento non viene. 🔗 Leggi su Today.it

Argomenti simili trattati di recente

Un anno da marito & moglie ? - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite compatibili con un'arma da taglio - Marito e moglie trovati morti a Firenze nella loro casa con ferite compatibili con un'arma da taglio. Si legge su ilmessaggero.it

Firenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite da arma da taglio: indagini in corso - Al momento non si esclude alcuna ipotesi investigativa: da duplice omicidio e un nuovo caso di omicidio suicidio. Lo riporta fanpage.it

Marito e moglie trovati morti in casa con ferite da arma da taglio - Un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati trovati senza vita nella loro abitazione. Si legge su gonews.it