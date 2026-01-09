Mariano Nuzzo torna alla guida della Soprintendenza di Caserta

Mariano Nuzzo riprende il suo ruolo di guida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento. Con esperienza consolidata nel settore, continuerà a coordinare le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di queste aree. La sua presenza assicura un impegno costante nella tutela e promozione del patrimonio storico e artistico del territorio.

Mariano Nuzzo torna alla guida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento. Si tratta di un ritorno per il funzionario originario di Santa Maria a Vico dopo che, a fine ottobre, il Ministero della Cultura aveva revocato l'incarico dopo le.

