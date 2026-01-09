Mariano Nuzzo nominato nuovo soprintendente ai Beni culturali di Caserta e Benevento

Mariano Nuzzo è stato nominato nuovo soprintendente ai Beni culturali delle province di Caserta e Benevento. Questa nomina segna un passo importante nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico delle due aree. Nuzzo assume l’incarico con l’obiettivo di promuovere interventi di tutela e conservazione, garantendo un’attenta gestione delle risorse culturali presenti sul territorio.

Mariano Nuzzo è il nuovo soprintendente ai Beni culturali per le province di Caserta e Benevento. La nomina arriva a distanza di alcuni mesi dall'interruzione del precedente incarico, revocato lo scorso ottobre dal Ministero della Cultura dopo le osservazioni sollevate dalla Corte dei conti. Con questa decisione si chiude un passaggio rimasto aperto negli ultimi mesi e si apre una nuova fase per la guida della soprintendenza nel territorio casertano e beneventano, affidata a una figura con una lunga esperienza nella tutela e nella gestione del patrimonio culturale.

