Nuzzo lascia la guida della Soprintendenza di Caserta e Benevento
Cambio ai vertici della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento. Mariano Nuzzo non è più alla guida dell’ente: il funzionario, 47 anni, originario di Santa Maria a Vico, è rientrato al suo incarico originario presso la Soprintendenza speciale di Pompei, dove è. 🔗 Leggi su Casertanews.it
