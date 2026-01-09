Secondo il quotidiano Marca, il Real Madrid ha comunicato di non prevedere acquisti durante il mercato di gennaio 2026. Questa notizia potrebbe rappresentare un’opportunità per il Barcellona, che potrebbe affrontare il secondo semestre della stagione senza particolari rinforzi da parte dei rivali storici. La decisione del Madrid si inserisce nel contesto delle strategie di mercato delle due squadre, influenzando le dinamiche della Liga.

2026-01-09 14:43:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Real Madrid non ha intenzione di fare acquisti nel mercato di gennaio, secondo il quotidiano spagnolo Marca. Nonostante la squadra di Xabi Alonso abbia sofferto un’altra crisi di infortuni in difesa, il giornale riporta che il presidente Florentino Perez non ha intenzione di sancire un’acquisizione importante questo mese. La notizia sarà una grande delusione per i tifosi del club, che hanno dovuto osservare come il Real Madrid abbia faticato fino a questa fase della stagione, sfornando una serie di prestazioni nella media. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Marca rivela i piani di mercato del Real Madrid per gennaio ed è una buona notizia per il Barcellona

