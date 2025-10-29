Superlega il tribunale di Madrid dà ragione al Real e il Real chiede un ingente risarcimento alla Uefa Marca

Ilnapolista.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’oggi il Tribunale di Madrid ha respinto il ricorso di Uefa, Liga e Federazione calcistica spagnola pronunciandosi a favore della Superlega nella “guerra” intrapresa da tali istituzioni contro il Real. Secondo il presidente della Liga, Javier Tebas, la sentenza si concentrerebbe esclusivamente sugli aspetti procedurali e “non costituisce in alcun modo un’approvazione della Super League o di qualsiasi altro formato di torneo “. Ma come stanno effettivamente le cose? La Uefa ha fatto in fretta a dichiarare di aver preso atto della sentenza e che le sue regole “garantiscono che qualsiasi competizione transfrontaliera venga valutata utilizzando criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

superlega il tribunale di madrid d224 ragione al real e il real chiede un ingente risarcimento alla uefa marca

© Ilnapolista.it - Superlega, il tribunale di Madrid dà ragione al Real e il Real chiede un ingente risarcimento alla Uefa (Marca)

Argomenti simili trattati di recente

superlega tribunale madrid d224Superlega, tribunale di Madrid ribadisce: "Abuso di posizione dominante della UEFA" - Continua a far discutere la vicenda legata alla Superlega, dopo la nuova decisione arrivata dal tribunale di Madrid. Segnala tuttonapoli.net

superlega tribunale madrid d224Superlega, il tribunale di Madrid bacchetta UEFA e FIFA: abuso di posizione dominante - La vicenda della Superlega continua a tenere banco nel mondo del calcio europeo, dopo la recente pronuncia del tribunale di Madrid ... Secondo gonfialarete.com

superlega tribunale madrid d224Superlega, il tribunale di Madrid dà ragione al Real e il Real chiede un ingente risarcimento alla Uefa (Marca) - Il Real potrebbe chiedere un risarcimento danni alla Uefa dopo la sentenza del tribunale di Madrid sulla Superlega. Secondo ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Superlega Tribunale Madrid D224