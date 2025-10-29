Superlega il tribunale di Madrid dà ragione al Real e il Real chiede un ingente risarcimento alla Uefa Marca

Quest’oggi il Tribunale di Madrid ha respinto il ricorso di Uefa, Liga e Federazione calcistica spagnola pronunciandosi a favore della Superlega nella “guerra” intrapresa da tali istituzioni contro il Real. Secondo il presidente della Liga, Javier Tebas, la sentenza si concentrerebbe esclusivamente sugli aspetti procedurali e “non costituisce in alcun modo un’approvazione della Super League o di qualsiasi altro formato di torneo “. Ma come stanno effettivamente le cose? La Uefa ha fatto in fretta a dichiarare di aver preso atto della sentenza e che le sue regole “garantiscono che qualsiasi competizione transfrontaliera venga valutata utilizzando criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

