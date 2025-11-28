Il Real Madrid punta anche sulla gastronomia col Mercato Bernabeu più di mille persone all’inaugurazione Marca

Il Mercato Bernabéu ha aperto le sue porte trasformandosi in una delle novità gastronomiche più attese dell’anno. Un progetto ambizioso del Real Madrid basato sulla gastronomia che fonde cucina, tecnologia e design in un ambiente unico nel cuore di Madrid. L’inaugurazione ha attirato più di mille persone, confermando da subito l’interesse del pubblico e degli addetti ai lavori. Un nuovo spazio che promette di diventare un punto di riferimento culturale e culinario della capitale. Lo scrive Marca Mercato Bernabéu il tempio gastronomico di Madrid e del Real. “All’interno del nuovo tempio gastronomico di Madrid: ecco come ha aperto il Mercato Bernabéu” ha titolato la stampa spagnola, sottolineando la portata di un evento che ha catalizzato l’attenzione degli appassionati di cucina e lifestyle. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

