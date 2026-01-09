Manifestazione contro l' attacco al Venezuela | Ci opponiamo alla politica bellicista e imperialista di Trump

Venerdì pomeriggio si è tenuta a Cesena una manifestazione promossa da Stop Rearm Europe-Cesena, in Piazza del Popolo, per protestare contro l'intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela. L'iniziativa ha espresso la propria opposizione alla politica bellicista e imperialista adottata dagli Stati Uniti, sottolineando l'importanza di promuovere il dialogo e la pace nella regione.

Si è svolta venerdì pomeriggio la manifestazione promossa da Stop Rearm Europe-Cesena, in Piazza del Popolo, contro l'attacco militare al Venezuela da parte degli Usa. "Non dimentichiamo - ha sottolineato Vincenzo Morrone (Stop Rearm Europe-Cesena - che Trump ha minacciato altri Paesi.

