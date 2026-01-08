Manifestazione contro attacco militare al Venezuela | Lo scopo è solo depredare il popolo delle proprie risorse

Il 9 gennaio alle ore 18, si svolgerà a Cesena una manifestazione promossa da Stop Rearm Europe, in risposta all’attacco militare in Venezuela. L’evento, originariamente programmato per il 6 gennaio e rinviato a causa delle condizioni meteorologiche, intende sottolineare come l’intervento sia motivato esclusivamente dalla volontà di depredare le risorse del popolo venezuelano. Un’occasione per esprimere solidarietà e sensibilizzare sul tema.

La manifestazione promossa da Stop Rearm Europe – Cesena, prevista inizialmente per martedì 6 gennaio e rinviata per neve, si terrà venerdì 9 gennaio, alle ore 18.30, in Piazza del Popolo. Ne dà notizia una nota: “La mobilitazione nasce per condannare l’attacco militare del governo statunitense. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Manifestazione contro attacco militare al Venezuela: "Lo scopo è solo depredare il popolo delle proprie risorse" Leggi anche: “Giù le mani dal Venezuela”, a Bergamo manifestazione contro l’attacco degli Stati Uniti Leggi anche: Davanti al Venezuela il più grande spiegamento militare Usa: "Molto probabilmente ci sarà un attacco missilistico" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Savona, 100 persone in piazza per protestare contro l’attacco militare Usa in Venezuela; Manifestazione contro attacco militare al Venezuela: Lo scopo è solo depredare il popolo delle proprie risorse; Attacco Usa in Venezuela, tensioni al presidio romano contro Trump: «Diritto internazionale violato, stop alle guerre»; Bombardamenti in Venezuela, in piazza la manifestazione contro l'aggressione imperialista degli Usa. Attacco USA al Venezuela, manifestazione in piazza del Popolo contro la guerra - Manifestazione contro la guerra anche a Ravenna dopo il recente attacco degli Stati Uniti al Venezuela. ravenna24ore.it

Imperia, “Un’ora in silenzio per la pace”: manifestazione contro l’attacco Usa al Venezuela. Le posizioni di PD e Rifondazione - Si è svolta nel pomeriggio di oggi, sabato 3 gennaio, davanti alla Prefettura di Imperia, la manifestazione “Un’ora in silenzio per la pace” promossa dalla CGIL di Imperia contro l’attacco militare st ... imperiapost.it

Manifestazione davanti alla Prefettura di Imperia contro l’attacco Usa in Venezuela - I partecipanti si sono riuniti in modo pacifico, esponendo bandiere del paese dell'America Latina e della pace, per esprimere la propria contrarietà all’azione militare ... riviera24.it

War Begins? Trump Confirms First Land Attack On Venezuela; Full Invasion Next?| Maduro| US Military

"Condanniamo senza se e senza ma l’aggressione militare degli Stati Uniti contro il Venezuela", comincia così una nota diffusa da diversi partiti di sinistra e associazioni che annuncia una manifestazione organizzata lunedì 5 gennaio 2026 sotto la prefettura d - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.