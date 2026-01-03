Bombardamenti in Venezuela in piazza la manifestazione contro l' aggressione imperialista degli Usa

In risposta agli ultimi bombardamenti in Venezuela e alla detenzione del presidente Nicolás Maduro, si svolge a Bologna una manifestazione contro l’intervento militare degli Stati Uniti. L’evento mira a esprimere solidarietà e a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di rispettare la sovranità venezuelana, opponendosi alle azioni considerate aggressioni imperialiste. La protesta rappresenta un’occasione per condividere un messaggio di pace e di rispetto internazionale.

“Contro l’aggressione degli imperialisti Usa al Venezuela mobilitiamoci subito”. Dopo l’attacco militare degli Stati Uniti avvenuto nella notte e la cattura del presidente della Repubblica Bolivariana, Nicolàs Maduro, e della moglie, Potere al popolo scende in piazza a Bologna per protestare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il primo attacco Usa in territorio venezuelano.

