Bombardamenti in Venezuela in piazza la manifestazione contro l' aggressione imperialista degli Usa

In risposta agli ultimi bombardamenti in Venezuela e alla detenzione del presidente Nicolás Maduro, si svolge a Bologna una manifestazione contro l’intervento militare degli Stati Uniti. L’evento mira a esprimere solidarietà e a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di rispettare la sovranità venezuelana, opponendosi alle azioni considerate aggressioni imperialiste. La protesta rappresenta un’occasione per condividere un messaggio di pace e di rispetto internazionale.

"Contro l'aggressione degli imperialisti Usa al Venezuela mobilitiamoci subito". Dopo l'attacco militare degli Stati Uniti avvenuto nella notte e la cattura del presidente della Repubblica Bolivariana, Nicolàs Maduro, e della moglie, Potere al popolo scende in piazza a Bologna per protestare.

Raid Usa in Venezuela, stasera manifestazione a Genova - L'appuntamento organizzato dalla comunità venezuelana a Genova è alle 20 in piazza Caricamento Dopo i raid statunitensi su Caracas e la cattura del presidente Nicolas Maduro, la comunità venezuelana ... genovatoday.it

Esplosioni in Venezuela, l'ambasciata italiana: «Non uscite di casa». Evo Morales: «Brutale aggressione» - L'Ambasciata d'Italia a Caracas invita gli italiani in Venezuela «a non uscire di casa ed evitare gli spostamenti». ilmessaggero.it

Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 gennaio, Caracas e altre regioni limitrofe del Venezuela sono state attaccate con pesanti bombardamenti dagli Stati Uniti. Trump ha annunciato di aver catturato il presidente venezuelano e sua moglie, pronti per essere port - facebook.com facebook

+++TRUMP RIESCE A FAR CESSARE I BOMBARDAMENTI ORDINATI DA TRUMP E RECLAMA IL NOBEL PER LA PACE+++ #Venezuela x.com

