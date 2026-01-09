Matteo Bassetti ha commentato le cause del decesso di Sara Di Vit a, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni. I funerali si terranno sabato 10 gennaio alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Pietracatella. La comunità si prepara a salutare le due donne in un momento di grande dolore.

Saranno celebrati domani, sabato 10 gennaio alle ore 10, nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Pietracatella, i funerali di Sara Di Vit a, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni. Le due sono morte all’ospedale Cardarelli di Campobasso nelle ore successive alle festività natalizie, in circostanze ancora da chiarire. Per il giorno delle esequie, l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino, segno di una comunità profondamente colpita da una vicenda che ha scosso non solo il piccolo centro molisano, ma l’intera regione. Pietracatella si fermerà per accompagnare l’ultimo saluto a madre e figlia, unite nella vita e tragicamente anche nella morte. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Mamma e figlia morte, interviene Matteo Bassetti sulla cause del decesso

