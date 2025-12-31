Mamma e figlia morte avvelenate | il dubbio shock di Matteo Bassetti

In Pietracatella, un piccolo paese in provincia di Campobasso, si è verificata una tragica perdita: mamma e figlia sono state trovate morte, presumibilmente vittime di avvelenamento. La notizia ha suscitato grande dolore e interrogativi tra la comunità. Matteo Bassetti, noto medico, ha espresso il suo shock di fronte a questa drammatica vicenda, che rimane ancora oggetto di indagini.

Pietracatella, piccolo centro in provincia di Campobasso, è stata travolta da una tragedia che ha lasciato tutti senza parole. Sara Di Vita, 15 anni, e sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, sono morte nelle ultime ore all'ospedale Cardarelli dopo una cena a base di pesce consumata la sera della Vigilia di Natale. Secondo le prime ricostruzioni, le due sarebbero state colpite da una sospetta epatite fulminante legata a un'intossicazione alimentare. La notizia si è diffusa rapidamente, gettando nello sgomento un'intera comunità che fatica a comprendere come un momento di festa si sia trasformato in un dramma così devastante all'interno della stessa famiglia. Madre e figlia morte per intossicazione. Ipotesi di farine contaminate da veleno per topi; L'intera famiglia è stata male, dopo la cena della Vigilia a base di pesce, ma una ragazza di 15 anni non ce l'ha fatta ed è morta ieri sera al Cardarelli di Campobasso, oggi è deceduta anche la mamma. Una cena fatale per la famiglia di Pietracatella, in provin; Morte intossicate mamma e figlia, l'ipotesi del veleno per topi nella farina: cosa ha ucciso Sara e Antonella?; Madre e figlia intossicate, morte per il veleno per topi nella farina? Bassetti: «Spiegherebbe l'epatite fulminante». Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, la verità dall'autopsia: «Avvelenate dai funghi». Sequestrati cibi anche a casa della nonna. Il papà è fuori pericolo - Lo confermerebbero i risultati dell'autopsia sui corpi di mamma e figlie, morte a causa di una sospetta ...

L’autopsia su mamma e figlia morte a Campobasso: cosa sappiamo. Il padre uscito dalla Rianimazione - La tragedia che ha spezzato le vite di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi potrebbe essere avvenuta la sera del 23 dicembre, quando a cena non c’era la figlia maggiore, che non è mai stata male. quotidiano.net

Mamma e figlia morte dopo la cena: ipotesi veleno per topi nella farina. Bassetti: «Può spiegare l'epatite fulminante». Disposta l'autopsia - Una famiglia distrutta in uno dei momenti più attesi dell'anno da genitori e figli, il Natale. ilgazzettino.it

Concluse le #autopsie sui corpi di mamma e figlia morte #intossicate. Nessuna pista esclusa, neanche quella dell' #avvelenamento da parte di terzi - facebook.com facebook

Tragedia in #Molise: cinque indagati per la morte di mamma e figlia #intossicate ed emerge anche l'ipotesi di #farina con #topicida x.com

