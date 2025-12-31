Mamma e figlia morte avvelenate | il dubbio shock di Matteo Bassetti

Matteo Bassetti esprime dubbi sulla causa delle recenti morti di mamma e figlia avvelenate, sottolineando come eventi tragici possano sconvolgere le comunità e cambiare improvvisamente il corso di una normale giornata. È importante analizzare con attenzione i dettagli per comprendere le circostanze di questo grave episodio e prevenire future tragedie.

– A volte la cronaca irrompe nelle feste e le trasforma in un incubo. È quello che è successo a Pietracatella, piccolo centro in provincia di Campobasso, dove una cena della Vigilia di Natale si è trasformata in una tragedia familiare che sta facendo discutere tutta Italia. Sara Di Vita, 15 anni, e sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, sono morte nelle ultime ore all’ospedale Cardarelli dopo aver consumato una cena a base di pesce. Secondo le prime ricostruzioni, le due sarebbero state colpite da una sospetta epatite fulminante legata a un’intossicazione alimentare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Madre e figlia morte per intossicazione. Ipotesi di farine contaminate da veleno per topi; L’intera famiglia è stata male, dopo la cena della Vigilia a base di pesce, ma una ragazza di 15 anni non ce l’ha fatta ed è morta ieri sera al Cardarelli di Campobasso, oggi è deceduta anche la mamma. Una cena fatale per la famiglia di Pietracatella, in provin; Morte intossicate mamma e figlia, l'ipotesi del veleno per topi nella farina: cosa ha ucciso Sara e Antonella?; Madre e figlia intossicate, morte per il veleno per topi nella farina? Bassetti: «Spiegherebbe l'epatite fulminante».

Mamma e figlia morte a Campobasso, la verità dall'autopsia: a ucciderle non è stato il veleno per topi - Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita non sono morte a causa del veleno per topi: la verità. notizie.it