Sono in corso le autopsie sui corpi di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute tra il 27 e il 28 dicembre all'ospedale Cardarelli di Campobasso, dopo aver consumato il cenone di Capodanno. I risultati forniranno chiarimenti sulle cause della grave intossicazione che ha portato alla loro morte. Restano in attesa di aggiornamenti ufficiali per comprendere meglio quanto accaduto.

Si attendono risposte dalle autopsie eseguite oggi, 31 dicembre 2025, sui corpi di Antonella Di Ielsi (50 anni) e della figlia Sara Di Vita (15 anni), decedute tra il 27 e 28 dicembre all'ospedale Cardarelli di Campobasso per una grave intossicazione. Il padre della ragazza e marito di Antonella resta ricoverato allo Spallanzani di Roma, con condizioni in miglioramento.Le due vittime erano state portate in pronto soccorso due volte prima del decesso, ma dimesse con diagnosi di gastroenterite. Ora cinque medici sono indagati per omicidio colposo: la Procura verifica se ci siano stati errori nella gestione dei sintomi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mamma e figlia morte dopo il cenone: dall'autopsia la prima risposta

Leggi anche: Mamma e figlia morte dopo il cenone: veleno per topi, l'ipotesi choc

Leggi anche: Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, dall'autopsia le prime risposte sulla morte mamma e figlia dopo la tavolata di Natale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Mamma e figlia morte intossicate a Campobasso, indagati 5 medici; Madre e figlia 15enne morte per intossicazione: oggi l'autopsia. Ipotesi di farina con topicida; Campobasso, madre e figlia morte dopo aver mangiato pesce: il racconto del medico; L’intera famiglia è stata male, dopo la cena della Vigilia a base di pesce, ma una ragazza di 15 anni non ce l’ha fatta ed è morta ieri sera al Cardarelli di Campobasso, oggi è deceduta anche la mamma. Una cena fatale per la famiglia di Pietracatella, in provin.

Morte intossicate mamma e figlia, l'ipotesi del veleno per topi nella farina: cosa ha ucciso Sara e Antonella? - Il cenone di Natale in famiglia, i piatti migliori in tavola, poi i dolori, le coliche sempre più forti, la febbre, i dolori, il vomito. ilmessaggero.it