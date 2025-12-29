Mamma e figlia morte dopo la cena | spunta l' ipotesi del veleno per topi nella farina

Una famiglia italiana ha perso madre e figlia dopo aver consumato una cena. Le prime indagini suggeriscono la presenza di veleno per topi nella farina utilizzata in cucina. Un episodio che scuote profondamente, soprattutto in un momento di festa come il Natale, evidenziando come eventi tragici possano colpire anche i momenti di gioia e condivisione.

La crudeltà della vita. Una famiglia distrutta in uno dei momenti più attesi dell'anno da genitori e figli, il Natale. La famiglia di Di Vita lo aveva festeggiato senza pensieri.

Mamma e figlia morte dopo aver mangiato pesce e funghi: «Tossinfezione di natura ignota». Epatite fulminante, cos'è e i sintomi - Resta avvolto nel mistero il dramma che ha colpito una famiglia di Pietracatella, con la morte della 15enne Silvia Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi a poche ore di distanza nel reparto ... leggo.it

Madre e figlia morte dopo un'intossicazione alimentare: erano state dimesse due volte dall'ospedale, 5 indagati - Sequestrati vari alimenti consumati il 24 dicembre: vongole, cozze, seppie, baccalà e funghi Sarà l'autopsia a stabilire cosa ha ucciso Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara di soli 15 anni, m ... today.it

Morte intossicate mamma e figlia: sequestrato il cibo della vigilia, mercoledì autopsie su Antonella e Sara - facebook.com facebook

#NEWS - Mamma e figlia morte per intossicazione alimentare, indagati cinque medici. La tragedia è avvenuta a #Pietracatella, in provincia di #Campobasso, dove hanno perso la vita Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, 50. La Procura ha iscrit x.com

