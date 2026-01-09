Maltrattamenti in famiglia e violenza su minori | fermato nel Salento 36enne ricercato in Europa

Un uomo di 36 anni, ricercato a livello europeo per maltrattamenti in famiglia e violenza su minori, è stato arrestato a Supersano dai Carabinieri. Lengyel Karoi, di origini romene, era destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dal suo paese. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità internazionale, garantendo la tutela delle vittime e il rispetto della legge.

SUPERSANO – Ricercato a livello internazionale, viene arrestato a Supersano dai carabinieri. Lengyel Karoi, 36enne di origini romene e destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dal suo stesso Paese, è stato fermato dai carabinieri del Nucleo investigativo leccese e dai colleghi della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

