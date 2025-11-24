Violenza su donne | Milano aumentano maltrattamenti in famiglia

Milano, 24 nov. (Adnkronos) - Aumenta il numero delle donne che denunciano di essere vittima di violenza e in particolare aumentano i maltrattamenti in famiglia: +30% in tre anni. Sono i dati forniti dalla Procura di Milano alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. I maltrattamenti tra le mura domestiche passano da 2.373 a 3.126, con una differenza in termini assoluti dei fascicoli di 753. Sostanzialmente stabile lo stalking (1.498), mentre sono in calo le denunce per il reato di revenge porn (134). Numeri che nascondono storie, come quelle dei femminicidi che hanno riempito le pagine delle cronache milanesi e nazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Violenza su donne: Milano, aumentano maltrattamenti in famiglia

Contenuti che potrebbero interessarti

Anche quest’anno insieme in cammino contro la violenza sulle donne ? #èperte #rimini - facebook.com Vai su Facebook

Sento ora in radio: "Alla manifestazione contro la violenza sulle donne molte bandiere palestinesi". Trova l'errore Vai su X

Violenza su donne: Milano, aumentano maltrattamenti in famiglia - Aumenta il numero delle donne che denunciano di essere vittima di violenza e in particolare aumentano i maltrattamenti ... Lo riporta iltempo.it

Violenza su donne, in aumento a Milano i casi di maltrattamenti - (ANSA) – MILANO, 24 NOV – Un aumento di oltre il 30% delle denunce e dei conseguenti fascicoli per il reato di maltrattamenti in famiglia negli ultimi tre anni. Come scrive msn.com

La violenza sulle donne, una su tre ha subito abusi. Aumento tra le under 24 - MILANO Una donna su tre, nel nostro Paese, ha subito almeno una volta nella vita una violenza fisica o sessuale e a commettere gli stupri sono soprattutto mariti e compagni. Scrive ilmessaggero.it