Al termine della partita tra Milan e Genoa, il portiere rossonero Mike Maignan si è lasciato andare a un’espressione di forte irritazione rivolta all’arbitro Mariani. Questo episodio ha attirato l’attenzione, suscitando domande sulla causa del suo scontro verbale. Il finale emozionante, conclusosi con un pareggio, ha comunque lasciato il segno, evidenziando le tensioni che possono emergere nel calcio durante momenti di grande intensità.

Il finale incandescente che ha segnato il pareggio tra Milan e Genoa è culminato nella furia di Mike Maignan al fischio finale. Il portiere francese avrebbe insultato pesantemente l’arbitro Mariani e in Francia è già scoppiata la polemica. Ecco cosa scrive L’Équipe. Maignan insulta l’arbitro Mariani? I dettagli. Si legge sull’Équipe: Il recupero della partita tra Milan e Genoa (1-1) è stato costellato di colpi di scena. Tre minuti dopo il pareggio di Rafael Leão (90’+2), al termine di un contropiede del Genoa, Mikael Egill Ellertsson è caduto nell’area di rigore in seguito a un contatto con Davide Bartesaghi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Maignan che urla “p…ttana di tua madre” a fine partita. Ce l’aveva con l’arbitro Mariani? (L’Equipe)

