Maignan che urla p…ttana di tua madre a fine partita Ce l’aveva con l’arbitro Mariani? L’Equipe
Al termine della partita tra Milan e Genoa, il portiere rossonero Mike Maignan si è lasciato andare a un’espressione di forte irritazione rivolta all’arbitro Mariani. Questo episodio ha attirato l’attenzione, suscitando domande sulla causa del suo scontro verbale. Il finale emozionante, conclusosi con un pareggio, ha comunque lasciato il segno, evidenziando le tensioni che possono emergere nel calcio durante momenti di grande intensità.
Il finale incandescente che ha segnato il pareggio tra Milan e Genoa è culminato nella furia di Mike Maignan al fischio finale. Il portiere francese avrebbe insultato pesantemente l’arbitro Mariani e in Francia è già scoppiata la polemica. Ecco cosa scrive L’Équipe. Maignan insulta l’arbitro Mariani? I dettagli. Si legge sull’Équipe: Il recupero della partita tra Milan e Genoa (1-1) è stato costellato di colpi di scena. Tre minuti dopo il pareggio di Rafael Leão (90’+2), al termine di un contropiede del Genoa, Mikael Egill Ellertsson è caduto nell’area di rigore in seguito a un contatto con Davide Bartesaghi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Torino-Milan, Allegri urla di tutto al cellulare: con chi ce l'aveva
Leggi anche: Arbitro di 15 anni preso a calci e pugni alla fine di una partita: aveva espulso dal campo un giocatore
Maignan che urla “p…ttana di tua madre” a fine partita. Ce l’aveva con l’arbitro Mariani? (L’Equipe) - Il finale incandescente che ha segnato il pareggio tra Milan e Genoa è culminato nella furia di Mike Maignan al fischio finale ... ilnapolista.it
#Maignan che urla “p…ttana di tua madre” a fine partita. Ce l’aveva con l’arbitro Mariani (L’Equipe) In Francia si scatena la polemica. L'Équipe: "Nonostante l'errore di #Stanciu, il portiere dei #Blues avrebbe urlato e insultato rientrando negli spogliatoi” https:/ - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.