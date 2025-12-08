Arbitro di 15 anni preso a calci e pugni alla fine di una partita | aveva espulso dal campo un giocatore
A Ginosa, in provincia di Taranto, ieri 7 dicembre al termine della partita Ginosa-Hellas Laterza un arbitro di 15 anni è stato preso a calci e pugni al termine dell'incontro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
