Arbitro di 15 anni preso a calci e pugni alla fine di una partita | aveva espulso dal campo un giocatore

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ginosa, in provincia di Taranto, ieri 7 dicembre al termine della partita Ginosa-Hellas Laterza un arbitro di 15 anni è stato preso a calci e pugni al termine dell'incontro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

