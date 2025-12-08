Torino-Milan Allegri urla di tutto al cellulare | con chi ce l' aveva

Durante Torino-Milan, l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, squalificato e assente dalla panchina, è stato immortalato dalle telecamere mentre si scagliava in una veemente conversazione telefonica con i collaboratori. L'episodio ha attirato l'attenzione, facendo emergere la frustrazione dell'allenatore in una partita cruciale.

Durante Torino-Milan, Massimiliano Allegri, squalificato e costretto in tribuna, è stato ripreso dalle telecamere in preda a una furia incontenibile mentre parlava al cellulare con i collaboratori in panchina. Il momento clou è arrivato dopo il 2-1 di Adrien Rabiot, che aveva riaperto la partita dopo un avvio disastroso dei rossoneri (0-2 in pochi minuti).Allegri appariva come un “leone in gabbia”: gesticolava animatamente, scuoteva la testa, impartiva ordini tattici con veemenza. Era incredulo per la fragilità difensiva del Milan: varchi enormi a centrocampo, reparti lontani, ritmo basso e una difesa sorpresa dai contropiedi del Torino, culminati nel raddoppio di Zapata e in ingenuità clamorose come quella di Tomori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Torino-Milan, Allegri urla di tutto al cellulare: con chi ce l'aveva

