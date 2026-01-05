Librino | sequestrato oltre un chilo di marijuana dai Carabinieri

Nel quartiere Librino di Catania, i Carabinieri hanno sequestrato oltre un chilo di marijuana durante un’operazione antidroga. L’attività di controllo costante contribuisce a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione antidroga nel quartiere Librino. Nel quartiere Librino di Catania, l'attività di controllo capillare svolta dai Carabinieri continua a produrre risultati concreti nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, affiancati dal personale della Stazione di Catania Librino, hanno effettuato un servizio mirato in una zona già conosciuta per la presenza di attività illegali. Il ritrovamento lungo via San Jacopo. Durante l'operazione, concentrata in via San Jacopo, i Carabinieri hanno ispezionato accuratamente un'area boschiva adiacente alla carreggiata.

