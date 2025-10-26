Spacciatore ciclista arrestato dai carabinieri | aveva addosso mezzo chilo di marijuana
Nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio i carabinieri hanno intensificato le attività di vigilanza nei quartieri di San Giovanni Galermo, Cibali e San Pio X. Durante l’attività i militari, nel transitare in via Abate Silvestri, nel quartiere San Giovanni Galermo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
