Madonna torna a sorprendere il pubblico, questa volta interpretando in italiano la canzone

Madonna torna a sorprendere il mondo, ma questa volta lo fa cantando? in italiano. La regina del pop è la protagonista della nuova campagna di Dolce & Gabbana per il profumo The. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Madonna canta in italiano La Bambola di Patty Pravo per Dolce & Gabbana: «È l?unica donna che ci mette ancora in soggezione»

Leggi anche: Madonna canta La bambola di Patty Pravo in italiano: il video per la campagna di Dolce & Gabbana è virale

Leggi anche: Madonna canta Patty Pravo: la cover de La bambola è la prima canzone che canta completamente in italiano

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Madonna canta Patty Pravo: la cover de La bambola è la prima canzone che canta completamente in italiano; Madonna canta in italiano e omaggia Patty Pravo con La Bambola. La canzone rifiutata da Caterina Caselli e Little Tony poi il boom grazie alla Ragazza del Piper; Madonna canta «La bambola» (in italiano) per Dolce&Gabbana: la campagna di «The One» è virale; Madonna canta Patty Pravo. Non è una pazza idea, ma la cover di La Bambola per uno spot.

Madonna canta in italiano La Bambola di Patty Pravo per Dolce & Gabbana: «È l’unica donna che ci mette ancora in soggezione» - La regina del pop è la protagonista della nuova campagna di Dolce & Gabbana per il profumo ... leggo.it