Madonna canta Patty Pravo | la cover de La bambola è la prima canzone che canta completamente in italiano
In attesa della seconda parte dell'album che ha cambiato la sua carriera, Madonna reinterpreta il classico del 1968 per Dolce&Gabbana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Madonna canta Patty Pravo: a cosa serve la cover de La Bambola
Leggi anche: Madonna canta in italiano per D&G: ascolta la sua versione de La bambola
Madonna ha pubblicato la cover di ‘La bambola’ di Patty Pravo; Madonna pubblica una cover di La bambola di Patty Pravo - Ascolta in streaming; Madonna canta La Bambola di Patty Pravo per la nuova campagna Dolce e Gabbana (VIDEO); Reinterpreta La Bambola di Patty Pravo, ma sembra l’intelligenza artificiale. Madonna, perché l’hai fatto?.
Madonna canta Patty Pravo: a cosa serve la cover de La Bambola - Madonna ha pubblicato a sorpresa la cover de 'La bambola', storico successo di Patty Pravo del 1968. iltempo.it
VIDEO| Madonna canta Patty Pravo: online la sua versione (in italiano) de “La bambola” - La popstar ha interpretato in italiano la canzone per Dolce & Gabbana ... dire.it
Da icona a icona: Madonna canta La Bambola di Patty Pravo per i nuovi profumi The One di Dolce&Gabbana - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it
Dopo settimane di rumor, è ufficiale: Madonna canta “La bambola” di Patty Pravo. Una versione interamente in italiano, trasformata in “La bambola (for Dolce & Gabbana – The One)” e scelta come colonna sonora del nuovo spot del celebre profumo della m - facebook.com facebook
MADONNA CANTA PATTY PRAVO: ASCOLTA L'ANTEPRIMA. La Regina del Pop interpreta in italiano "La Bambola" per il nuovo spot Dolce & Gabbana. Audio disponibile nell'articolo. Vi piace questa versione #Madonna #PattyPravo #LaBambola x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.