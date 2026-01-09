Macron appeso al Mercosur e avvisato dai Repubblicani | se lo vota rischia la sfiducia

La Francia ha annunciato che voterà contro l’accordo Mercosur, non per negarne il valore, ma per le difficoltà di gestione e applicazione. Macron e il governo francese hanno deciso di non sostenere più l’intesa, evidenziando le sfide legate agli aspetti pratici e politici. Questa posizione potrebbe influenzare il sostegno di altri paesi europei e modificare gli equilibri nel processo decisionale dell’accordo.

La mediatrice Ue indaga sul messaggio di Macron a Von der Leyen sul Mercosur. Commissione: “Testo cancellato” - Ursula von der Leyen inciampa ancora sui “messaggini”, dopo gli sms sul prezzo dei vaccini in piena pandemia al ceo di Pfizer Albert Bourla. ilfattoquotidiano.it

Accordo Mercosur: indagine su messaggi cancellati inviati da Macron a Von der Leyen - Un Sms inviato da Emmanuel Macron a Ursula von der Leyen è al centro di un'indagine del Mediatore europeo Le comunicazioni private di Ursula von der Leyen sono di nuovo sotto indagine. it.euronews.com

Il presidente francese conferma l’opposizione alla firma del trattato. Domani a Bruxelles la riunione del Coreper. Il sì dell’Italia appeso a una condizione: salvaguardie scattino se i prezzi dei prodotti sensibili aumentano del 5% - facebook.com facebook

