Macron appeso al Mercosur e avvisato dai Repubblicani | se lo vota rischia la sfiducia
La Francia ha annunciato che voterà contro l’accordo Mercosur, non per negarne il valore, ma per le difficoltà di gestione e applicazione. Macron e il governo francese hanno deciso di non sostenere più l’intesa, evidenziando le sfide legate agli aspetti pratici e politici. Questa posizione potrebbe influenzare il sostegno di altri paesi europei e modificare gli equilibri nel processo decisionale dell’accordo.
La Francia voterà contro l’accordo Mercosur. Non perché sia “inaccettabile”, ma perché è diventato ingestibile. Politicamente tossico, socialmente incendiario, parlamentariamente suicida. Emmanuel Macron lo sa bene. E infatti si piega. Non per convinzione, ma per necessità. La sua non è una scelta: è una resa. Mercosur, il fiasco di Macron. La posizione subita, più che assunta, dall’Eliseo è un piccolo capolavoro di impotenza politica. Un vero e proprio “ fiasco politico ”, per usare l’espressione con cui Le Figaro fotografa la giornata. In questa partita Macron non ha neppure il diritto di toccare palla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Mercosur, il dossier riservato di FdI: “L’Italia per il rinvio, se si vota l’Ue rischia la debacle”
Leggi anche: Meloni dice no al Mercosur: l’accordo ottiene il via libera Ue, ma l’Italia vota in ordine sparso
Mercosur, no di Macron: “Rifiuto politico unanime”. Da Parigi a Milano, la protesta dei trattori - Il presidente francese conferma l’opposizione alla firma del trattato. repubblica.it
La mediatrice Ue indaga sul messaggio di Macron a Von der Leyen sul Mercosur. Commissione: “Testo cancellato” - Ursula von der Leyen inciampa ancora sui “messaggini”, dopo gli sms sul prezzo dei vaccini in piena pandemia al ceo di Pfizer Albert Bourla. ilfattoquotidiano.it
Accordo Mercosur: indagine su messaggi cancellati inviati da Macron a Von der Leyen - Un Sms inviato da Emmanuel Macron a Ursula von der Leyen è al centro di un'indagine del Mediatore europeo Le comunicazioni private di Ursula von der Leyen sono di nuovo sotto indagine. it.euronews.com
Il presidente francese conferma l’opposizione alla firma del trattato. Domani a Bruxelles la riunione del Coreper. Il sì dell’Italia appeso a una condizione: salvaguardie scattino se i prezzi dei prodotti sensibili aumentano del 5% - facebook.com facebook
