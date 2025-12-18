Mercosur il dossier riservato di FdI | L’Italia per il rinvio se si vota l’Ue rischia la debacle
Nel cuore delle negoziazioni europee, il dossier Mercosur diventa un tema caldo per l’Italia, con la premier Meloni pronta a chiedere un rinvio al Consiglio Europeo. La posizione italiana punta a tutelare gli agricoltori e a prevenire una potenziale crisi della Commissione Europea, evidenziando le delicatezze di un accordo di libero scambio tra l’UE e l’America Latina. Un tema che potrebbe avere ripercussioni significative sulle scelte future dell’Unione.
Al Consiglio Europeo di giovedì e venerdì la premier italiana Giorgia Meloni chiederà il rinvio del voto sul Mercosur, l’accordo di libero scambio tra Unione Europea e America Latina, perché non tutela gli agricoltori italiani e per evitare una “ débâcle della Commissione Europea”. A poche ore dall’arrivo della presidente del Consiglio italiano a Bruxelles, suona minaccioso nei confronti di Bruxelles la nota informativa dell’ufficio studi di Fratelli d’Italia sul Mercosur. L’Italia ha già annunciato che, nel caso di voto sull’accordo, metterà il veto insieme alla Francia di Emmanuel Macron risultando decisivi al Consiglio Europeo e bloccando l’accordo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
