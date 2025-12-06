L’Ue alza la voce con Trump | Decidiamo noi le nostre regole

Il duro messaggio alla Casa Bianca: "Prendiamo noi le decisioni per quello che ci riguarda" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - L’Ue alza la voce con Trump: “Decidiamo noi le nostre regole”

Argomenti simili trattati di recente

La Writers Guild alza la voce contro l’accordo tra Netflix e Warner Bros: “Questa fusione deve essere bloccata”. Una presa di posizione che potrebbe cambiare il futuro dell’industria. #Cinema #News #Cinefilos #Netflix #WarnerBros #WGA #Streaming - facebook.com Vai su Facebook

Trump alza la voce con l'Europa: "Dazi al 35% se non investe in Usa" - Il presidente minaccia tariffe al 250% sui farmaci: "Devono essere prodotti qui". Scrive ilgiornale.it

Ucraina, Trump alza la voce: "Putin è impazzito". Poi attacca Zelensky e Biden - Davanti ai massicci bombardamenti russi che tra sabato e domenica hanno colpito l'Ucraina, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rotto il silenzio e ha scagliato parole di dura condanna ... Secondo iltempo.it

L’Europa non alza la voce contro i dazi di Trump. Ma perché? | 702 - Ad aprile, Donald Trump annuncia dazi del 20% contro l’Unione Europea, scatenando il panico sui mercati internazionali. Riporta deejay.it

Trump vede Zelensky e alza la voce con Putin. Meloni: giorno storico - "Una giornata storica per l'Italia e per il mondo intero", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni mentre leader e personalità da tutto il mondo cominciavano a ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Trump attacca Mosca: "Nessuna risposta, una vergogna. Sanzioni tra 10 giorni" - Donald Trump ha dichiarato di non aver ricevuto risposta dalla Russia al suo ultimatum sulla guerra in Ucraina, definendo il silenzio di Mosca “una vergogna”. Lo riporta ilgiornale.it

Le parole della lite tra Trump e Zelensky: JD Vance alza la voce: «Non ci rispettate. Ci avete mai detto una volta grazie?» - JD Vance: «Per quattro anni gli Stati Uniti hanno avuto un presidente che alle conferenze stampa parlava di Putin da duro. Secondo corriere.it