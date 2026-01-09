Lorenzo Musetti | Sono contento del mio atteggiamento sempre concentrato Devo essere solido

Lorenzo Musetti ha raggiunto la sua prima semifinale del 2026 all’ATP250 di Hong Kong, dopo aver battuto Chak Lam Coleman Wong nei quarti di finale con un doppio 6-4. Il tennista toscano si è mostrato concentrato e determinato, sottolineando l’importanza di mantenere un atteggiamento solido durante il match. Questa vittoria rappresenta un passo significativo nel suo percorso nel circuito professionistico.

Missione compiuta per Lorenzo Musetti. Il toscano ha conquistato l’accesso alla prima semifinale del 2026, sconfiggendo con un duplice 6-4 Chak Lam Coleman Wong nei quarti di finale dell’ATP250 di Hong Kong. Musetti (n.7 del ranking) è riuscito a vincere abbastanza agevolmente, pur concedendo un break all’inizio del secondo parziale, ma conquistando l’immediato contro-break. Una vittoria che fa bene al morale: “ Mi sento molto felice, perché giocare contro Coleman qui non è mai facile. Ci avevo già giocato due anni fa ed è cresciuto molto. Sapevo di dover essere solido. È stata una partita molto lottata e sono rimasto sempre concentrato. 🔗 Leggi su Oasport.it

