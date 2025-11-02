Vlahovic a DAZN | Spalletti ha i suoi modi che funzionano Cerco di essere sempre concentrato questo sono io Adesso recuperiamo e…

Vlahovic ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. SPALLETTI – «Ha dei suoi modi che sicuramentre funzionano, io vorrei che rimangano tra di noi nello spogliatoio. Credo che abbiamo fatto una buona partita, potevamo sicuramente fare meglio, ma è la prima partita del mister, l'importante è aver vinto, continuiamo così, andiamo avanti». LEADER – «Io faccio il mio lavoro, cerco di essere sempre dentro, concentrato al 100%, lavorando per la squadra, aiutando la squadra, fare quello che mi chiede il mister.

