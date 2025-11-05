Lorenzo Musetti | Vorrei essere come Wawrinka a 40 anni Devo vincere per andare a Torino
Lorenzo Musetti è riuscito a sconfiggere lo svizzero Stan Wawrinka e a qualificarsi ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Atene. Il tennista italiano ha perso il primo set ed è andato sotto nel tie-break della seconda frazione, ma poi è riuscito a riemergere, ha trascinato la contesa al terzo parziale e ha regolato il veterano elvetico con il punteggio di 4-6, 7-6(5), 6-4. Il toscano può così proseguire la propria avventura sul cemento della capitale greca, dove si è presentato con una chiara missione: alzare al cielo il trofeo, in modo da balzare all’ottavo posto della Race e meritarsi in extremis l’ammissione alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. 🔗 Leggi su Oasport.it
