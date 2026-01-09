Lorella Cuccarini torna in scena come ospite speciale di

“Essere nel cast di questo spettacolo è davvero un sogno che si realizza. Da adolescente mi immaginavo sul palco nel ruolo di Clementina e oggi, a distanza di cinquant’anni, ho il privilegio di farne parte in un ruolo per me sfidante come quello di Consolazione”. Così Lorella Cuccarini, amatissima conduttrice televisiva, ballerina, cantante e attrice, esprime la propria gioia per il suo coinvolgimento in “Aggiungi un posto a tavola”, in scena alla ChorusLife Arena venerdì 16 gennaio alle 21, sabato 17 alle 16 e alle 21 e domenica 18 alle 16. La showgirl più amata dagli italiani è special guest di questa commedia, che nel cast annovera artisti quali Giovanni Scifoni, Marco Simeoli, Sofia Panizzi, Francesco Zaccaro e Francesca Nunzi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: “Aggiungi un posto a tavola”, alla ChorusLife Arena Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini

Leggi anche: Mezzo secolo di magia, a Torino torna "Aggiungi un posto a tavola". C'è anche Lorella Cuccarini

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Lorella Cuccarini special guest di Aggiungi un posto a tavola: “Un sogno che si realizza”; Mezzo secolo di magia, a Torino torna Aggiungi un posto a tavola. C'è anche Lorella Cuccarini; «Aggiungi un posto a tavola», Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini a Bergamo; Aggiungi un posto a tavola 50°.

Lorella Cuccarini special guest di Aggiungi un posto a tavola: “Un sogno che si realizza” - Lo spettacolo andrà in scena alla ChorusLife Arena da venerdì 16 a domenica 18 gennaio: l’amatissima showgirl vestirà i panni di Consolazione. bergamonews.it