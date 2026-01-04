Mezzo secolo di magia a Torino torna Aggiungi un posto a tavola C' è anche Lorella Cuccarini

Da torinotoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo cinquant’anni, torna a Torino lo spettacolo “Aggiungi un posto a tavola”, un classico che ha attraversato generazioni. Tra gli interpreti figura anche Lorella Cuccarini, portando in scena un’armonia di musica e narrazione. Uno spettacolo che celebra il valore delle storie senza tempo e le melodie che, fin dal primo ascolto, suscitano un senso di familiarità e conforto.

Ci sono storie che non invecchiano mai e melodie che, al primo accenno, fanno sentire subito "a casa". È il caso di “Aggiungi un posto a tavola”, la leggendaria commedia musicale di Garinei e Giovannini che approda al Teatro Alfieri di Torino, dal 30 gennaio al 1° febbraio, per una tappa da non. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

mezzo secolo di magia a torino torna aggiungi un posto a tavola c 232 anche lorella cuccarini

© Torinotoday.it - Mezzo secolo di magia, a Torino torna "Aggiungi un posto a tavola". C'è anche Lorella Cuccarini

Leggi anche: Aggiungi un posto a tavola torna al Brancaccio con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini

Leggi anche: Aggiungi un posto a tavola. In 130 alla cena in piazza

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tutta la programmazione Rai per il Natale, nelle case degli italiani la magia delle Feste.

Mezzo secolo di magia, a Torino torna "Aggiungi un posto a tavola". C'è anche Lorella Cuccarini - Ci sono storie che non invecchiano mai e melodie che, al primo accenno, fanno sentire subito "a casa". torinotoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.