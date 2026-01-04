Mezzo secolo di magia a Torino torna Aggiungi un posto a tavola C' è anche Lorella Cuccarini

Dopo cinquant’anni, torna a Torino lo spettacolo “Aggiungi un posto a tavola”, un classico che ha attraversato generazioni. Tra gli interpreti figura anche Lorella Cuccarini, portando in scena un’armonia di musica e narrazione. Uno spettacolo che celebra il valore delle storie senza tempo e le melodie che, fin dal primo ascolto, suscitano un senso di familiarità e conforto.

Ci sono storie che non invecchiano mai e melodie che, al primo accenno, fanno sentire subito "a casa". È il caso di "Aggiungi un posto a tavola", la leggendaria commedia musicale di Garinei e Giovannini che approda al Teatro Alfieri di Torino, dal 30 gennaio al 1° febbraio, per una tappa da non.

